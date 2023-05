Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

In der Hälfte der zwölf Seniorenpflegeheime in Ludwigshafen sind Bewohner und Mitarbeiter gegen Corona geimpft. Das Impfzentrum in der Walzmühle wird am Donnerstag seinen Betrieb starten. Los geht’s mit den über 80-Jährigen. Geplant sind 220 Impfungen am Tag. Die Beschränkungen des öffentlichen Lebens werden bis Ende Januar verlängert.

Die Lage in den Heimen

Bewohner und Pflegepersonal von sechs der zwölf Ludwigshafener Altenheime sind inzwischen von den mobilen Impfteams „durchgeimpft“,