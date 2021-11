Wegen der weiter ansteigenden Infektionszahlen hat die Stadtverwaltung das Informationstelefon zu Corona-Fragen wieder in Betrieb genommen. Die Info-Hotline ist unter der neuen Rufnummer 0621 504-7000 montags bis freitags in der Zeit von 8 bis 16 Uhr geschaltet, um Bürger bei Fragen rund um Corona und die derzeit geltenden Regeln weiterzuhelfen. Ebenfalls können per E-Mail Fragen an die Adresse infocorona@ludwigshafen.de gerichtet werden, wie die Stadt mitteilt.