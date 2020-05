Die Stadt Ludwigshafen hat das Bürgerinformationstelefon zu Corona-Vorsorgemaßnahmen abgeschaltet. Die Verwaltung reagiert damit auf die sinkenden Infektionszahlen. Das Bürgerinformationstelefon, an das sich die Bürger unter der Rufnummer 0621/504-6000 bei Fragen zu den städtischen Vorsorgemaßnahmen wegen der Corona-Pandemie bisher wenden konnten, wurde am Mittwochnachmittag außer Betrieb genommen. Künftig erhalten die Bürger unter der Behördenrufnummer 115 Auskünfte. Die Nummer 115 ist von Montag bis Freitag in der Zeit von 8 bis 18 Uhr erreichbar. Falls es im Zuge der Pandemie wieder notwendig sein sollte, wird das Corona-Bürgerinformationstelefon wieder geschaltet, teilte die Verwaltung weiter mit.