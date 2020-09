Die Stadt nutzt die zweiwöchigen Herbstferien ab Montag, 12. Oktober, für zwei Straßensanierungen. Betroffen von den Arbeiten des Bereichs Tiefbau sind der Adlerdamm zwischen Erich-Reimann- und Saarlandstraße und die Bruchwiesenstraße zwischen Christian-Weiß- und Ernst-Boehe-Straße. Mit Staus muss gerechnet werden.

Am Adlerdamm in Mundenheim werden in der Zeit vom 12. bis 23. Oktober nach Angaben der Stadtverwaltung die beiden Fahrstreifen in Richtung Saarlandstraße sowie die daneben liegende Busspur saniert. Der stark frequentierte Straßenabschnitt mit einer Fläche von circa 500 Quadratmetern befinde sich „in einem sehr schlechten Zustand“, so die Stadt. Es gebe Spurrillen und Verformungen, die sich immer weiter verschlechterten und eine Gefahr für den Verkehr darstellen. „Um die Verkehrssicherheit wiederherzustellen, ist die Instandsetzungsmaßnahme unbedingt notwendig“, betont die Stadtverwaltung. Bei der Sanierung wird die Asphaltschicht bis zu einer Tiefe von zehn Zentimetern herausgenommen und neu hergestellt. Auch die Busspur wird erneuert, damit die Trasse die Verkehrsbelastung wieder bewältigen kann.

Für die Sanierung muss der Adlerdamm zwischen Erich-Reimann-Straße und Saarlandstraße in Fahrtrichtung Saarlandstraße voll gesperrt werden. Die Stadt hat ein weiträumiges Umleitungskonzept erstellt: Der von Süden kommende Lkw-Verkehr wird über die Lagerhausstraße auf die B 44 (Hochstraße Nord) umgeleitet, von wo aus er alle Ziele wieder erreichen kann. Der Pkw-Verkehr wird über die Mundenheimer Straße und die Von-Weber-Straße zur Saarlandstraße geführt. Die Buslinie 74 muss in den zwei Wochen in Fahrtrichtung Niederfeld über die Von-Weber-Straße und Saarlandstraße umgeleitet werden.

Stadt: Mit Staus ist zu rechnen

Die zweite große Baustelle wird in den Herbstferien in der Bruchwiesenstraße (Mundenheim) eingerichtet. Hier wird laut Stadt der rechte Fahrstreifen in Richtung Norden an zwei Stellen instandgesetzt. Eine Fläche befindet sich direkt hinter der Christian-Weiß-Straße, die zweite direkt vor der Ernst-Boehe-Straße. Zwischen den beiden Abschnitten werden zudem einzelne Schadstellen repariert. Die gesamte zu sanierende Asphaltfläche beträgt etwa 630 Quadratmeter. Auch auf dieser Straße weise der Asphalt große Schäden auf, weshalb die Sanierung für die Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit unvermeidlich sei. Auch in der Bruchwiesenstraße werden die beiden oberen Asphaltschichten ausgetauscht.

Für die zweiwöchigen Arbeiten müssen laut Stadt beide Fahrspuren in Richtung Norden gesperrt werden. Die Umleitung erfolgt über die Christian-Weiß-Straße, die Ludwig-Reichling-Straße und die Ernst-Boehe-Straße eingerichtet. Die Buslinien 75, 76, 78 und 80 werden ebenfalls über diese Strecke umgeleitet.

Die Stadt betont, dass sie die Arbeiten bewusst in die Herbstferien gelegt habe, da das Verkehrsaufkommen dann nicht so hoch sei. Die Verwaltung ergänzt, dass die Umleitungsstrecken nicht ganz so leistungsfähig seien wie die gesperrten Bereiche. Daher sei in beiden Wochen mit Staus zu rechnen. Wer könne, solle die Bereiche möglichst meiden.