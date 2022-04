Die zunehmende Anzahl von verwilderten Tauben in Ludwigshafen stellt ein großes Problem dar. Darin waren sich am Montag alle Fraktionen des Stadtrats einig. Bei nur einer Enthaltung wurde die Verwaltung damit beauftragt, die Einrichtung von betreuten Taubenschlägen zu überprüfen – insbesondere im Speicher des Stadthauses in der Bismarckstraße 29. „In der Taubenstation angebotenes artgerechtes Futter und Wasser fördert die Gesundheit der Vögel. Gleichzeitig wird weniger Kot ausgeschieden“, argumentierten die Freien Wähler. Der Tierschutzverein habe sich bereits bereiterklärt, die Einrichtung und Betreuung von betreuten Taubenschlägen zu unterstützen.