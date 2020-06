Die Stadtverwaltung wird prüfen, wie eine kommunale Anti-Diskriminierungsstelle eingerichtet und finanziert werden kann. Ein entsprechenden Antrag der Fraktion Grüne im Rat ist am Montag einstimmig vom Stadtrat angenommen und in den Sozialausschuss zur weiteren Beratung überwiesen worden. „Diskriminierung im Job, bei der Wohnungssuche und in vielen anderen Lebensbereichen gehört auch in Ludwigshafen zum Alltag“, begründet Monika Kleinschnitger, eine der beiden Fraktionsvorsitzenden, den Vorstoß. In Mannheim gebe es ein Antidiskriminierungsbüro, in Heidelberg einen Beauftragten der Stadt. „Wir wollen Unterstützung mobilisieren für den Plan, auch in Ludwigshafen eine Anlaufstelle einzurichten“, so die Grünen. Sozialdezernentin Beate Steeg (SPD) betonte, dass die Stadt nicht untätig sei und es bereits einen „ganzen Strauß“ von Angeboten gebe, wie etwa die Gleichstellungsstelle der Verwaltung. Wie eine Anti-Diskriminierungsstelle aussehen könnte, müsse die Verwaltung prüfen. Die AfD meinte, dass es bereits genug Anlaufstellen gebe, stimmte aber letztlich auch für eine vertiefende Debatte im Sozialausschuss. „Diskriminierung wird gerade global diskutiert. Aber auch in Ludwigshafen gibt es ein Problem. Ich erlebe das in meinem Beruf jeden Tag“, sagte CDU-Fraktionschef Peter Uebel, der sich als Mediziner für Menschen ohne Krankenversicherung engagiert.