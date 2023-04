Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Nach dem Massenansturm auf die Parkinsel will das Ordnungsamt an heißen Tagen künftig mehr Präsenz zeigen. Die Stadt prüft zudem die Möglichkeit für ein Badeverbot am Kiesstrand. Um weitere Abfallberge zu verhindern, sind Mülltonnen aufgestellt worden. Die Verwaltung reagiert damit auf Beschwerden der Anwohner und des Ortsvorstehers.

Auf dem Kiesstrand der Parkinsel tummeln sich in der Sommerhitze über 200 Menschen. Sie haben Klappstühle, Sonnenschirme, Strandmuscheln, Decken und Kühltaschen mitgebracht.