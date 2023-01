Die Stadt Mannheim bereitet sich auf die Aufnahme von Asylsuchenden vor. Grundlage dafür ist eine Weisung des baden-württembergischen Justizministeriums. Aktuell geht die Stadt für 2023 von einer monatlichen Zuweisung von rund 100 bis 120 Personen aus beziehungsweise mit bis zu 2000 Personen für das gesamte Jahr. Die Quote richtet sich nach dem prozentualen Anteil Mannheims an der Gesamtbevölkerung des Landes. Vor dem Hintergrund der angespannten Unterbringungssituation strebt das Land den weiteren Ausbau der Unterbringungskapazitäten an – wenn erforderlich auch die Schaffung von Notkapazitäten in öffentlichen Gebäuden wie Turnhallen. 2022 sind rund 170.000 Menschen nach Baden-Württemberg geflüchtet. Zum Vergleich: 2015 waren es 101.000. Als Standort einer Landeserstaufnahmestelle war Mannheim bis zu deren vorläufigen Schließung 2020 von der Aufnahme von Asylsuchenden weitgehend befreit. Stand heute leben laut Stadt 950 Geflüchtete in kommunalen Unterkünften. „Bislang konnten wir eine Unterbringung in Hallen abwenden. Um unserer Aufnahmeverpflichtung von Asylsuchenden sehr kurzfristig nachkommen zu können, hat das Land uns aufgefordert, die Unterbringung der Menschen durch die Aktivierung von Hallen sicherzustellen. Die Stadt arbeitet daran, Strukturen aufzubauen, um mittel- und langfristig andere Kapazitäten zu schaffen“, so Oberbürgermeister Peter Kurz (SPD). In einem ersten Schritt geht die Stadt von der Belegung von zwei Hallen aus.