Wenn anlässlich der Earth Hour am Samstag, 27. März, weltweit um 20.30 Uhr die Lichter für eine Stunde ausgehen, dann will auch die Stadt Ludwigshafen ein Zeichen für den Klimaschutz setzen. Bereits am Freitagabend wird die Beleuchtung des Pylon ausgeschaltet. Mit dieser Aktion beteiligt sich Ludwigshafen bereits seit dem Jahr 2012 an der Earth Hour, die es seit 2007 gibt und die vom Umweltschutzverband WWF ins Leben gerufen wurde.

Die Idee: Einmal im Jahr schalten Millionen Menschen auf der ganzen Welt für eine Stunde das Licht aus. Auch viele tausend Städte machen mit und hüllen ihre bekanntesten Bauwerke in Dunkelheit, um ein Zeichen für den Umwelt- und Klimaschutz zu setzen. „Wir wollen zeigen, dass wir uns besser um unseren Planeten kümmern müssen. Daher kommt auch der Name Earth Hour. Es ist die Stunde der Erde“, sagen die Initiatoren. Ludwigshafens Umweltdezernent Alexander Thewalt (parteilos) appelliert an die Bürger, sich zu beteiligen und die Beleuchtung in Häusern und Wohnungen zu reduzieren sowie eine Stunde auf digitale Geräte zu verzichten.