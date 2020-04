Ungeachtet der Corona-Krise gehen bei der Stadtverwaltung die Vorbereitungen für eine Verkehrswende in Ludwigshafen voran: Seit Samstag ist die Stelle eines Fahrradbeauftragten ausgeschrieben. Es handelt sich um eine Teilzeitstelle. Das Fahrrad ist eines der Verkehrsmittel, das derzeit empfohlen wird, um sicher durch die Corona-Krise zu kommen. Das Rad wird aber auch in Zukunft eine große Bedeutung haben: zum einen mit Blick auf die Verringerung der Schadstoffbelastung und zum anderen angesichts der zu erwartenden Verkehrsprobleme rund um die beiden Hochstraßenprojekte. Die Diskussionen zur Verbesserung des innerstädtischen Radwegenetzes gehen schon einige Jahre. Bereits 2018 hatte der damalige Umweltdezernent Klaus Dillinger (CDU) angekündigt, die Position des Fahrradbeauftragten in der Verwaltung zu stärken und dafür eine Vollzeitstelle schaffen zu wollen. Zumindest ist die Stelle nun ausgeschrieben – allerdings handelt es sich um eine Teilzeitstelle. Bewerbungen sind bis 9. Mai möglich. Die Stadt sucht einen Bewerber mit „technisch-ingenieurwissenschaftlichem Hochschulstudium der Fachrichtung Bauingenieurwesen, Geografie, Raum- und Umweltplanung mit Schwerpunkt Verkehrswesen beziehungsweise Verkehrsplanung“. Fahrradfahrern steht in Ludwigshafen ein 182 Kilometer langes Streckennetz zur Verfügung.