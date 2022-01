Die neue Helmut-Kohl-Allee soll in den 2030er-Jahren die Hochstraße Nord ersetzen. Die Pläne für die 860 Meter lange mehrspurige Straße werden nun öffentlich ausgelegt. Seit Montag können die Entwürfe bis zum 9. Februar bei der Stadtverwaltung im Gebäude Jaegerstraße 1 eingesehen werden. Wegen der Corona-Pandemie ist dies nur nach Terminvereinbarung und unter Einhaltung der Schutzmaßnahmen möglich. Diese sogenannte Offenlage gehört zu einem Planfeststellungsverfahren, das bereits vor drei Jahren begonnen hat und an dessen Ende der Bau der neuen Straße stehen soll. Die Pläne haben sich geändert: Die Trassenführung wird im Bereich des Rathaus-Centers verschwenkt. Das soll Zeit und Geld sparen. Außerdem sollen Abriss und Neubau parallel stattfinden können. Der Trick mit dem Knick wurde vom Stadtrat beschlossen. Jetzt liegen die geänderten Pläne vor. Außerdem gibt es Änderungen bei der neuen Westbrücke über die Gleise der Deutschen Bahn. Die Brücke wird einmal die Helmut-Kohl-Allee mit der A650 verbinden. Für den Bau der ebenerdigen Ersatzstraße erfolgte bereits im Jahre 2018 eine Anhörung mit Öffentlichkeitsbeteiligung. Doch der damals ausgelegte Plan ist zwischenzeitlich verändert worden. Um diese Änderungen geht es nun bei der erneuten Offenlage. Der Stadtrat hat nach langem Hin und Her im Juni 2021 beschlossen, die neue Straße nach Helmut Kohl zu benennen und damit den 2017 verstorbenen Altkanzler aus Ludwigshafen zu würdigen. Wer sich die Pläne im Internet ansehen möchte, kann ab dem 10. Januar auch auf den Internetseiten www.lbm.rlp.de und www.uvp-verbund.de/rp die Planänderungen einsehen. Infos zu dem Projekt gibt es außerdem auf der städtischen Homepage ludwigshafen.de oder der Bürgerdiskussionsplattform ludwigshafen-diskutiert.de.