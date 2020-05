In Ludwigshafen sind aktuell 6200 Schusswaffen registriert, davon knapp die Hälfte Sportwaffen. Diese Informationen haben die Grünen im Rat durch eine Anfrage von der Verwaltung bekommen.

Die rassistischen Morde von Hanau hätten die Fraktion auf die Idee zu dieser Anfrage gebracht. Man wolle sich so ein Bild von der Situation der Waffenkontrolle verschaffen, die durch die Stadtverwaltung ausgeübt wird. Fraktionssprecher Hans-Uwe Daumann: „Wenn wir bundesweite statistische Daten mit den Daten in Ludwigshafen vergleichen, dann klingt das zunächst beruhigend, denn die Waffenausstattung der Ludwigshafener erscheint weit unterdurchschnittlich.“

Allerdings plädiert Daumann trotzdem für Nachbesserungen. Denn für die Waffenkontrolle sei in Ludwigshafen aktuell nur ein städtischer Mitarbeiter verfügbar. Daumann: „Das erscheint uns sehr knapp bemessen, zumal im neuen Waffengesetz Kontrollpflichten ausgeweitet wurden.“ Bei Vorfällen wie den Morden in Hanau könne man immer wieder feststellen, dass die Täter legalen Zugang zu Waffen hatten. „Dem kann nur durch stärkere Kontrolle begegnet werden, dass Waffenbesitzende die gesetzlich verlangte Zuverlässigkeit, Sachkunde und persönliche Eignung besitzen“, so Daumann. Die Grünen im Rat begrüßten es daher, dass die Bedingungen für den Besitz von Schusswaffen weiter verschärft werden. Es sei erstrebenswert, dass der Waffenbesitz sinkt.