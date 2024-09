Die Kreuzung Industriestraße/Sternstraße ( Friesenheim) wird von Montag, 30. September, bis Freitag, 15. November, von einer temporären Sperrung einzelner Fahrstreifen betroffen sein, so die Stadtverwaltung in einer Mitteilung. Grund dafür sind notwendige Erneuerungsarbeiten an der Ampelanlage sowie Markierungsarbeiten auf der Fahrbahn. Fußgänger und Radfahrer können die Baustelle weiterhin passieren.

Die Ampelanlage müsse auf den neuesten Stand der Technik gebracht werden, weshalb nahezu alle Ampelmasten erneuert und eine neue Signalsteuerung installiert werden, heißt es. Die Ampelanlage an der Kreuzung sei technisch veraltet und arbeite nicht mehr zuverlässig.

Während der Bauarbeiten wird der Verkehr an der Kreuzung durch eine Ersatzampelanlage geregelt. Verkehrsteilnehmer werden gebeten, den Arbeitsstellenbereich nach Möglichkeit zu meiden, um Staus und Verzögerungen zu vermeiden.rhp/lsb