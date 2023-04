Seit April werden die rund 9000 Biotonnen im Stadtgebiet vor der Leerung auf ihren Inhalt kontrolliert. Grund: In der braunen Biotonne landet immer wieder unerwünschter Müll, zum Beispiel Kunststoff, Glas und Metall. Der Anteil liegt bei rund fünf Prozent, wie Stichproben des für die Müllabfuhr zuständigen Wirtschaftsbetriebs Ludwigshafen (WBL) ergaben. Die Stadt appelliert an die Bürger, für Bioabfälle nur noch Papiertüten zu verwenden. Auch sogenannte kompostierbare Plastikbeutel seien keine Alternative, weil sie die Umwelt mit Mikroplastik belasteten. „Die Bioabfälle in Ludwigshafen müssen aus Nachhaltigkeitsgründen und um der Bioabfallverordnung Folge zu leisten, reiner werden. Es geht darum, sogenannte Fehlwürfe erst gar nicht entstehen zu lassen. Und Plastik gehört nicht in die Biotonne“, begründet Umweltdezernent Alexander Thewalt (parteilos). Der WBL setzt bei seinen Kontrollen auf ein Verwarnsystem wie im Fußball. Bis Mitte September werden falsch befüllte Behälter mit einem gelben Aufkleber samt entsprechendem Hinweis versehen. Sanktionen hat dies noch nicht zur Folge. Ab September greift der WBL dann härter durch. Wer seine Biotonne falsch befüllt, bekommt sie dann nicht mehr geleert. Die Müllwerker kennzeichnen die Tonne mit einem roten Aufkleber. Hintergrund: Der Biomüll landet in einer Sortieranlage in Kaiserslautern, wo er zu Biogas und Kompost weiterverarbeitet wird. Doch wenn zu viele Restmüllstoffe darin sind, muss der Müll verbrannt werden, was zusätzliche Kosten zur Folge hat, die letztlich über die Müllgebühren von der Allgemeinheit getragen werden müssen.