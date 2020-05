In Ludwigshafen kann die Stadt keine Einschränkungen für das Zünden von Silvesterfeuerwerk verfügen. Das hat Ordnungsdezernent Andreas Schwarz (SPD) am Montagnachmittag im Hauptausschuss erläutert. Er reagierte auf einen Antrag der Grünen im Rat. Hans-Uwe Daumann hatte zeitliche und räumliche Beschränkungen für das Zünden von Böllern gefordert, um die Gesundheitsgefahren und die Umweltbelastung zu reduzieren. Schwarz entgegnete, dass die Stadt keine Handhabe habe. Zudem gebe es in der Stadt nicht so viele Unfälle, und auch die Feuerwehr erkenne keine zu starke Belastung. Oberbürgermeisterin Jutta Steinruck (SPD) ergänzte, dass sich der Stadtvorstand schon mehrfach mit dem Thema befasst habe und die fehlende „rechtliche Handhabe“ akzeptieren müsse. Sie sprach sich für eine bundesweite Regelung aus. Ferner hofft sie wie Daumann bei diesem Thema auf die Einsicht und die Vernunft der Bürger.