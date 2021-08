Die Maskenpflicht beim Einkaufen sowie in Bussen und Bahnen ist verschärft worden. Erlaubt sind seit Montag nur noch medizinische Masken. Der Stadtrat hat diskutiert, ob Bedürftige kostenlos FFP2-Masken bekommen sollen. Doch für schnelle Hilfe fehlt das Geld.

In Rheinland-Pfalz und in Ludwigshafen geht die Angst vor hochansteckenden Mutationen des Coronavirus um. Bisher ist in der Stadt noch keine der aggressiveren Varianten nachgewiesen worden. Um die Ausbreitung dieser Viren einzudämmen, hat die Landesregierung die Maskenpflicht verschärft. Statt einem einfachen Mund-Nasen-Schutz dürfen die Bürger beim Einkaufen oder in öffentlichen Verkehrsmitteln nur noch OP-Masken oder FFP2-Masken tragen.

Doch gerade die Partikelfiltermasken sind teuer. Zwischen einem bis fünf Euro kostet eine FFP2-Maske, die 95 Prozent der Partikel und Aerosole aus der Atemluft filtert. Die Nachfrage treibt derzeit die Preise hoch. Deswegen sorgen sich Kommunalpolitiker darum, dass sich arme Menschen solche Masken nicht leisten können.

Mehrstündige Debatte

Der Stadtrat lieferte sich am Montag eine mehrstündige heftige Debatte darüber, ob FFP2-Masken kostenlos an Bedürftige verteilt werden sollten. Die Fraktion Grünes Forum und Piraten sprach sich dafür aus, dass die Kommune monatlich drei Partikelfiltermasken kostenlos ausgeben sollte. „Ein Hartz-IV-Empfänger hat ein monatliches Budget für Kosmetika von 16 Euro. Das reicht nicht aus, um sich solche Masken zu kaufen“, begründete Fraktionschef Raik Dreher den Antrag.

Die CDU unterstützte den Vorstoß und sprach sich für die Ausgabe von sechs Masken im Monat aus, um den Bedarf besser abzudecken. „Wir müssen auf hochansteckende Mutationen reagieren. Der Infektionsschutz mit FFP2-Masken ist deutlich höher. Menschen in prekären Verhältnissen dürfen dabei nicht außen vor bleiben“, forderte Fraktionschef Peter Uebel.

SPD will Corona-Zuschlag

Die SPD erinnerte daran, dass die verschärfte Maskenpflicht von Bund und Land beschlossen wurde. Diese beiden Ebenen müssten daher auch für die Finanzierung bei der Ausgabe aufkommen, forderte Fraktionschef David Guthier. „Den Betroffenen würde ein Corona-Zuschlag bei den Sozialleistungen helfen.“

Die Fraktionen Grüne im Rat, FWG, FDP und Linke signalisierten in der Debatte Zustimmung. Die Stadt solle angesichts der Lage in Vorleistung gehen, um die ganze Bevölkerung zu schützen. Die AfD sprach sich dagegen aus.

21 000 Sozialhilfeempfänger

Der Personenkreis, der von einer kostenlose Abgabe profitieren würde, wäre groß in Ludwigshafen. Nach Angaben von Sozialdezernentin Beate Steeg (SPD) beziehen derzeit rund 21.000 Menschen in der Stadt staatliche Sozialleistungen. Aber die kostenlose Ausgabe von FFP2-Masken würde die Stadtverwaltung vor ein logistisches und finanzielles Problem stellen. Bei monatlich drei Masken wären 63.000 Euro im Monat fällig, aufs Jahr gerechnet wären dies 1,5 Millionen Euro. Bei sechs Masken wären es monatlich 130.000 Euro und in einem Jahr drei Millionen. Zudem sei völlig unklar, wie die Ausgabe ablaufen sollten.

Die Befürworter der kostenlosen Maskenverteilung hielten dagegen, dass dies in Tübingen bereits funktioniere und sich auch in Ludwigshafen gemeinsam mit den Apotheken ein Weg finden ließe.

Machtwort der OB

Oberbürgermeisterin Jutta Steinruck (SPD) hielt die kostenlose Ausgabe der Masken durch die Stadtverwaltung für völlig unrealistisch und warf den Initiatoren „Schaufensterpolitik“ in einem Wahljahr vor. Die Fraktionen wollten Millionen ausgeben, die nicht vorhanden seien. Ohne an anderer Stelle diese Summen einzusparen, dürfe die Stadtverwaltung dies wegen der Auflagen der Finanzaufsicht nicht umsetzen. Ein entsprechender Beschluss des Stadtrats wäre rechtlich unzulässig, warnte die OB – „so gut das auch gemeint sein mag“. Für die Hartz-IV-Empfänger sei gesetzlich der Bund zuständig. Für eine Stadt wie Ludwigshafen seien diese Forderungen einfach nicht erfüllbar. Auch Kämmerer Andreas Schwarz (SPD) sah bei der Maskenausgabe Bund und Land in der Pflicht.

Die Stadtratsmehrheit folgte schließlich der OB und beauftragte die Stadtspitze, bei Bund und Land einzufordern, dass sozial schwachen Bevölkerungsgruppen kostenlos FFP2-Masken zur Verfügung gestellt werden.

Außerdem sollen die Rhein-Neckar-Verkehrsgesellschaft (RNV) und der Verkehrsverbund Rhein-Neckar (VRN) ein Ruftaxi-Angebot für Senioren prüfen, um für diese Gruppe das Infektionsrisiko in Bussen und Bahnen zu verringern.

Kommentar: Die Armen schützen

Bund und Land sollten wegen Corona die Sozialleistungen sofort aufstocken.

Die Einführung einer verschärften Maskenpflicht ist angesichts der aktuellen Corona-Lage sinnvoll. Aber die Ärmsten unserer Gesellschaft dürfen beim Infektionsschutz nicht außen vor bleiben. Es wäre daher angesagt, die Sozialleistungen sofort aufzustocken oder Hartz-IV-Empfängern Gutscheine für FFP2-Masken zukommen zu lassen. Zahlen müssten dies der Bund und die Länder. Darauf weist die Stadtspitze zurecht hin, die nicht in finanzielle Vorleistung treten will. Doch es geht wertvolle Zeit verloren, bis die Kostenfrage bei den Masken geregelt sein wird. Dies könnte sich rächen. Wenn sich wirklich neue hochansteckende Coronaviren in der Bevölkerung verbreiten, dann wären die Folgekosten allein im Gesundheitssystem sicherlich höher. Es war richtig, dass der Stadtrat die kostenlose Maskenverteilung an Bedürftige diskutiert hat. Ob sie kommt, wird nun in Berlin oder Mainz entschieden. Wenn Reisekonzerne mit Milliarden vor der Pleite gerettet werden, sollten auch die Ärmsten unterstützt werden.