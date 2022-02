Die Stadt Mannheim ist nun offiziell Standort für den zweiten Intensivtransportbus in Baden-Württemberg. Eine entsprechende Überlassungserklärung ist jetzt unterzeichnet worden. Das Fahrzeug wurde bereits Ende November nach Mannheim überführt, um technische Modifikationen durchführen zu können. „Mit Blick auf die stark steigende Corona-Inzidenz und eine mögliche Überlastung der Krankenhäuser war es uns ein zentrales Anliegen, die Betriebsbereitschaft des Busses möglichst kurzfristig herstellen. So haben wir künftig neben unseren Sondereinheiten wie dem Feuerlöschboot, der Taucherstaffel und der Höhenrettung oder unserem Rettungszug im Hauptbahnhof ein weiteres wichtiges Hilfsmittel in Mannheim verortet, mit dem wir bei Schadensereignissen Leben retten können“, sagte Erster Bürgermeister Christian Specht CDU).

Intensivkapazitäten deutlich gesteigert

Der Intensivtransportbus erinnert nur äußerlich an einen Linienbus. Der Platz für den Fahrer ist komplett abgetrennt. Dort, wo sonst Fahrgäste sitzen, befinden sich vier Patiententransportliegen. Das Fahrzeug ist eine Art „rollende Intensivstation“ und medizinisch so ausgestattet, dass bis zu vier Intensivpatienten gleichzeitig transportiert werden können. Eine Alarmierung erfolgt über die Zentrale Koordinierungsstelle für Intensivtransporte Baden-Württemberg.

Die Verlegungskapazitäten in der Region sind mit dem Transportbus deutlich gesteigert. Unabhängig von dieser Möglichkeit, die vor allem dann zum Tragen kommt, wenn etwa mehrere beatmete Patienten gleichzeitig in weiter entfernte Kliniken verlegt werden müssen, kann das Fahrzeug auch als Großraum-Rettungstransportwagen genutzt werden, in dem auch behandelt werden kann.