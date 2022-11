Die Gesamtzahl der illegalen Abfallablagerungen im Stadtgebiet ist erstmals seit mehr als einem Jahrzehnt wieder rückläufig. Wie die Stadtverwaltung weiter mitteilt, geht der Bereich Umwelt davon aus, dass in diesem Jahr die Fallzahl aus dem vergangenen Jahr um mehrere Hundert Fälle unterschritten wird. 2021 hatte die Stadtverwaltung rund 4800 illegale Ablagerungen verzeichnet. „Das bedeutet, dass nach stetigem Zuwachs an illegalen Müllablagerungen in den vergangenen 15 Jahren erstmals kein neuer Negativrekord erreicht wird. Das kann für uns als Stadtgemeinschaft allerdings nur weiterer Ansporn sein, um die nach wie vor sehr hohe und zu hohe Anzahl an illegalen Müllablagerungen zurückzudrängen“, meint Umweltdezernent Alexander Thewalt (parteilos). Er geht davon aus, dass die städtischen Initiativen greifen, die eine Vermüllung der Ludwigshafener Straßen und Plätze verringern sollen. Die Verwaltung werde den Druck auf die Menschen erhöhen, die zu Lasten der Allgemeinheit ihren Abfall nicht ordnungsgemäß entsorgen und dadurch Kosten für zusätzliche Reinigung verursachen. Als Beispiele nennt der Umweltdezernent die geplante Videoüberwachung gegen illegale Müllablagerungen an ausgewählten Brennpunkten an und den Einsatz der sogenannten Müllsheriffs, um Vergehen zu ahnden und mit Geldbußen zu bestrafen.