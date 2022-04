Die Stadtverwaltung bittet darum, Hunde anzuleinen, um Wildtiere zu schützen. Die Natur in Ludwigshafen diene nicht nur der Erholung, sondern sei auch ein wichtiger Lebensraum für viele Tiere. Im Moment brüten Vögel, auch andere wildlebende Tiere wie Rehe bekämen derzeit Nachwuchs. „Hunde dürfen sich in der Feldflur grundsätzlich nicht frei ohne Leine außerhalb des Einflussbereichs der führenden Person befinden“, heißt es aus dem Rathaus, und: „In der Brut- und Setzzeit sollten Hunde immer angeleint sein.“ Wenn Hunde Nester und Jungtiere aufstöbern oder ihnen nachhetzen, könne das eine Straftat sein. Die Stadt verweist in diesem Zusammenhang auf die ausgewiesenen Hundeauslaufflächen.