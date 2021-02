Die Stadt Ludwigshafen hebt ihre ursprünglich bis 14. Februar geltende Allgemeinverfügung zur Bekämpfung der Corona-Pandemie mit sofortiger Wirkung auf. Damit entfallen die Ausgangsbeschränkung von 21 bis 5 Uhr, die Pflicht zum Tragen von Masken in Bereichen der Innenstadt von 8 bis 20 Uhr sowie die Besuchsbeschränkungen in den Pflege- und Senioreneinrichtungen. „Wir reagieren mit dieser Entscheidung auf die rückläufigen Fallzahlen und den damit verbundenen Rückgang bei der Inzidenzzahl für sieben Tage. Sie liegt derzeit bei 66,2. Ludwigshafen ist kein Corona-Hotspot mehr. Damit haben wir in unserer Stadt gemeinsam einen wichtigen Meilenstein bei der Bekämpfung der Corona-Pandemie geschafft“, begründete Oberbürgermeisterin Jutta Steinruck (SPD) am Dienstag den Schritt.