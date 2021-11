Die Stadt plant weiterhin, die Benckiser-Villa in der Stadtmitte künftig für eigene Zwecke zu nutzen. Das hat Oberbürgermeisterin Jutta Steinruck (SPD) kürzlich im Hauptausschuss betont.

Die Villa „ist und bleibt im Eigentum der Stadt“, sagte die Oberbürgermeisterin und ergänzte mit Blick auf die geplante Stadtstraße: „Sie wird mal eine 1A-Lage sein in Ludwigshafen“. Schon im Bauausschuss im Mai war bekannt geworden, dass die Stadt jährlich rund 80.000 Euro für den Unterhalt der Villa zahlt. Die Immobilie in der Ludwig-Bertram-Straße ging Anfang 2016 als Schenkung an die Stadt über. Sie besteht aus zwei Gebäuden: der Villa Reimann und der Villa Benckiser. Der gleichnamigen Firma diente sie früher als Bürohaus. In den vergangenen Jahren war sie als Ausweichquartier fürs Rathaus im Gespräch. Dafür wurden aber andere Lösungen gefunden.

Verkauf kein Thema

„Wir werden die Benckiser-Villa mittelfristig für die Stadt nutzen“, sagte Steinruck. Allerdings entspreche das Gebäude nicht mehr den aktuellen Bedingungen und müsse „von Grund auf“ saniert werden. Eine Veräußerung sei aber „unter gar keinen Umständen“ geplant. Heinz Zell (Grünes Forum und Piraten) hatte im Hauptausschuss nachgehakt, was im kommenden Jahr mit dem Objekt geplant sei.