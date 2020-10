Die Stadtverwaltung Ludwigshafen sichert allen Auszubildenden, die ihre Prüfung erfolgreich bestehen, grundsätzlich eine unbefristete Übernahme zu. Ansonsten erhalten die Azubis ein Angebot für eine auf ein Jahr befristete Übernahme.

Laut Stadtverwaltung und Personalrat gilt die Regelung seit 1. Oktober für Auszubildende, Beamtenanwärter und Studierende. „Mit dieser Dienstvereinbarung geben wir den Auszubildenden noch während der Ausbildung eine berufliche Perspektive für die Zeit nach der Abschlussprüfung“, sagte Oberbürgermeisterin Jutta Steinruck (SPD).

Die Stadt trage damit ihrer gesellschaftspolitischen Verantwortung als kommunale Arbeitgeberin Rechnung. so die OB. Außerdem werde damit die Zukunftsfähigkeit der Verwaltung als Arbeitgeber gestärkt, denn mit der Übernahme gelinge es, die Auszubildenden frühzeitig an die Stadt zu binden. Dies helfe, die Folgen der demografischen Entwicklung aufzufangen. Denn mittlerweile fehlen in vielen Bereichen Nachwuchskräfte.

Stefan Limburg, Vorsitzender des Personalrats der Stadt, begrüßt den Abschluss der Dienstvereinbarung: „Der gesamte Personalrat steht hinter dem Vorschlag der Stadtspitze. Wir sehen die Vorgehensweise als zwingend erforderlich an.“

Noch in Ausbildung auf Stellen bewerben

Bereits zwölf Monate vor Ausbildungsabschluss führt der Bereich Personal mit den Auszubildenden Gespräche, um Einsatzwünsche zu erfragen und Karrieremöglichkeiten aufzuzeigen. Ab diesem Zeitpunkt können sich die Azubis auch auf ausgeschriebene Stellen bewerben. Die Nachwuchskräfte sollen nach ihrem Abschluss möglichst in ihrem erlernten Beruf beziehungsweise in einem vergleichbaren Tätigkeitsfeld übernommen werden.

Dieses Verfahren verschaffe den Auszubildenden Planungssicherheit, unterstreicht die OB. Rund 3900 Menschen arbeiten bei der Stadtverwaltung und dem Wirtschaftsbetrieb Ludwigshafen (WBL). Damit ist die Verwaltung einer der größten Arbeitgeber in Ludwigshafen. Jährlich werden – je nach Bedarf – 50 bis 60 Nachwuchskräfte in bis zu 22 Berufen ausgebildet. Noch bis 31. Oktober läuft die Bewerbungsfrist für das Ausbildungsjahr 2021.

