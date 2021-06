Die Stadtverwaltung bietet für Menschen, die wirtschaftlich stark von der Corona-Krise betroffen sind, weiterhin Zahlungsaufschub an. Das gilt bis 30. September. Anträge können ab sofort bei den entsprechenden Stellen gestellt werden.

Es geht dabei um städtische Forderungen, die wegen der Folgen der Pandemie nicht rechtzeitig gezahlt werden können. Betroffene können zur Existenzsicherung entsprechende Anträge für Zahlungsaufschübe schriftlich und formlos bei der Stundungsstelle, der Steuerverwaltung oder der Stadtkasse stellen, heißt es aus der Verwaltung. Über den 30. September hinaus bestehe außerdem die Möglichkeit, mit der Stadt Anschlussstundungen mit bis zum 31. Dezember dauernden Ratenzahlungen zu vereinbaren. Personen, die sich bereits in den Monaten zuvor wegen ihrer wirtschaftlichen Lage Zahlungsaufschübe erbeten hatten und deren Situation sich nicht geändert hat, sollen einen Folgeantrag einreichen.

Die Entscheidungen sollen laut Stadtverwaltung „einzelfallbezogen und bei begründeten Anträgen unbürokratisch“ getroffen werden. Eine Mitteilung über die Entscheidung erhalten Betroffene nur, wenn der Antrag abgelehnt wird. Wer also keine Post erhält, weiß, dass sein Antrag genehmigt wurde und der Zahlungsaufschub gilt.

Eine solche coronabedingte Aufschubsregelung galt bereits seit März 2020 und war bislang gültig bis 30. Juni dieses Jahres. Nun wurde sie verlängert. „Die Stadtverwaltung bietet damit weiterhin allen, die sich im Zuge der Corona-Pandemie in einer wirtschaftlich schwierigen, existenziell bedrohenden Lage befinden, ein größtmögliches Maß an unkomplizierter und schnell wirkender Hilfe“, sagt Kämmerer Andreas Schwarz (SPD) und ergänzt: „Es freut mich, dass wir uns als Stadt entschlossen haben, diesen, für viele Menschen und Unternehmen in Ludwigshafen, wichtigen und effektiven Beitrag weiterhin zu leisten.“