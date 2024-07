Die Stadtverwaltung Ludwigshafen hat ihren Internetauftritt überarbeitet und modernisiert. Neben einem neuen Erscheinungsbild wurde insbesondere die Bedienungsfreundlichkeit verbessert. Die neue Website verstehe sich „als digitales Ankermedium der Verwaltung“, heißt es in einer Mitteilung der Stadt. Die bisherige Homepage hatte zwölf Jahre Bestand gehabt.

„Wir haben uns bei der Entwicklung der neuen Homepage konsequent die Nutzerbrille aufgesetzt: Was suchen Bürgerinnen und Bürger? Wie nutzen sie unser Angebot? Was ist ihnen wichtig – und was nicht?“, so Oberbürgermeisterin Jutta Steinruck (parteilos). Unter diesen Gesichtspunkten habe man die Inhalte aufbereitet. „Zugleich verstehen wir uns als Verwaltung für alle. Das heißt, dass wir Barrieren abgebaut und Zugänge erleichtert haben – ebenfalls ein Thema, das wir künftig weiter ausbauen wollen“, sagt Steinruck. Bei der Programmierung habe man auf schnelle Ladezeiten geachtet. „Wir können unser Angebot nun weiter ausbauen. Ideen dazu haben wir bereits“, ist die Oberbürgermeisterin überzeugt.

Weil inzwischen die Mehrheit der Besucherinnen und Besucher der städtischen Homepage vom Smartphone aus die Informationen nutzen, habe man bei der Stadtverwaltung großen Wert auf eine übersichtliche und gut navigierbare Darstellung aller Inhalte und Services auf dem Handy gelegt. Aber auch auf dem Tablet, dem Desktop oder dem Bildschirm eines Smart-TVs muss die Homepage funktionieren.

Häufig gefragte Inhalte rücken nach oben

In den Fokus habe man besonders die Inhalte gerückt, die am meisten interessieren: Dienstleistungen der Verwaltung, heißt es seitens der Stadtverwaltung. Mehr als 40 Prozent aller Seitenaufrufe betreffen demnach allein das große Themenfeld Bürgerservices und Bürgerbüros, Standesamt, Online-Terminvereinbarungen, Anliegen rund ums Auto sowie Formulare. Indem man diese Inhalte nach oben gerückt habe, könnten sich Nutzerinnen und Nutzer des Online-Angebots effizienter über ihr Anliegen informieren.

Neu ist die Möglichkeit, sogenannte Microsites einzurichten. Diese bedienen spezielle Zielgruppen oder decken ein weiterführendes und von Besucherinnen und Besuchern stark nachgefragtes Angebot der Stadtverwaltung ab. Dazu gehören die Wirtschafts-Entwicklungsgesellschaft (WEG), der Wildpark sowie die Stadtbibliothek und die Musikschule.

Feuerwehr kann direkt Infos hochladen

Mehr als bisher rückt das Thema „Karriere bei der Stadtverwaltung“ in den Vordergrund. Die Stadtverwaltung zählt zu den großen Arbeitgebern der Stadt und informiert auf ihrer Homepage auch über diesen Themenbereich gezielter.

Die Integration der Anwendung „Eye able“ unterstützt zudem Menschen mit speziellem Bedarf beim Sehen und Lesen. Wer möchte, kann sich die Website vorlesen lassen. Außerdem will die Stadtverwaltung auch beispielsweise bei Schadensereignissen im Stadtgebiet die Bevölkerung schnell und umfassend warnen und informieren. So kann beispielsweise die Feuerwehr Erstinformationen direkt auf der Startseite schalten.

Grundlage des Relaunchs war ein Beschluss des Hauptausschusses. Ein Grundkonzept habe zunächst die wesentlichen strategischen, konzeptionellen, redaktionellen und technischen Anforderungen festgehalten, bevor es an die Umsetzung ging, die nach einer europaweite Ausschreibung durch die Ludwigshafener Agentur Cyperfection erfolgte.

Im Netz

www.ludwigshafen.de