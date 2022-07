Einen besonderen Blick auf die Probleme von Radfahrern werfen will die Radstreife des Mannheimer Ordnungsdienstes. Bereits seit 2016 ist dieser nach Angaben der Stadt auf E-Bikes unterwegs. Dabei konzentrieren sich die Kräfte auf mögliche Gefahrenstellen wie zugeparkte Radwege. „Bei einer gemeinsamen Fahrradstreife im Stadtteil Rheinau konnte ich mich erneut von der Effektivität überzeugen. In kurzer Zeit haben wir weitere Strecken zurückgelegt als zu Fuß, konnten dabei aber genauso flexibel agieren“, meint Erster Bürgermeister und Sicherheitsdezernent Christian Specht (CDU). Während dieser Tour seien zum Beispiel einige illegale Ablagerungen von Sperrmüll entdeckt worden, hieß es. Als weiteren Vorteil bewertet die Stadt die Bürgernähe der Beamten. Die Fahrradstreifen sind vor allem in den Stadtteilen unterwegs. Mittlerweile können 15 Mitarbeiter des Ordnungsdienstes gleichzeitig mit dem Rad im Einsatz sein.