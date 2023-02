Die Verbindungsstraße zur Melm wird voraussichtlich ab April von der Einmündung Mittelpart-/Großpartstraße bis zur Einmündung Sudetenstraße/Albert-Haueisen-Ring in beiden Fahrtrichtungen einschließlich des Geh- und Radweges erneuert. Dafür sind laut Stadt Vorarbeiten notwendig. So sollen 15 Bäume entlang der Mittelpartstraße gefällt werden, Ersatzpflanzungen sind vorgesehen. Die Arbeiten beginnen am Dienstag und sind voraussichtlich am Freitag abgeschlossen. Die Straße ist während der Fällarbeiten in der Zeit von 9 bis 15 Uhr voll gesperrt. Für den ÖPNV und den Radverkehr entstehen keine Beeinträchtigungen, so die Stadt.