Kehrtwende bei der Stadtverwaltung. Eine Erhöhung der Eintrittspreise für Frei- und Hallenbäder wird vorerst nicht kommen. Noch im Juni hatte Oberbürgermeisterin Jutta Steinruck (SPD) eine Erhöhung der Entgelte als alternativlos bezeichnet. „Die ADD fordert für einen genehmigungsfähigen Haushalt auch, dass die Städte die Einnahmenseite verbessern“, so die Sportdezernentin, die vor vier Monaten von CDU und SPD ausgebremst worden war, die sich eine „bessere Differenzierung“ der Preise etwa durch Familientickets oder Zeitkarten gewünscht hatte. „Eigentlich hätte die Entgeltordnung wieder auf der Tagesordnung stehen sollen“, so Steinruck auf der jüngsten Sitzung in dieser Woche. Aufgrund der aktuellen Situation habe sie sich aber dagegen entschieden. „Heute bin ich der Meinung, dass wir die Menschen nicht auch noch zusätzlich belasten können“, begründete sie den Verzicht auf die Preiserhöhung.