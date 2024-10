Die rheinland-pfälzische Wirtschaftsstaatssekretärin Petra Dick-Walther ( FDP) hat der Stadt einen Förderbescheid in Höhe von rund 1,5 Millionen Euro überreicht. Die Mittel stammen aus dem Förderprogramm „KIPKI – Kommunales Investitionsprogramm für Klimaschutz und Innovation“ des Landes. „Mit der Förderung von innovativen Projekten setzen wir ein klares Zeichen für die Anpassung an den Klimawandel und können so die Lebensqualität und Attraktivität in unseren Innenstädten steigern“, wird Dick-Walther in einer Pressemeldung der Stadt zitiert. Bau- und Umweltdezernent Alexander Thewalt (parteilos) verweist auf die wachsende Bedeutung von „Begrünung und Verschattung“ vor dem Hintergrund immer stärker steigender Temperaturen in Innenstädten im Zuge des fortschreitenden Klimawandels. Die Stadt will die Finanzspritze vom Land für eine an den Klimawandel angepasste Gestaltung des Bürgerhof-Areals verwenden. Dort sollen unter anderem Pflanzenbehälter aufgestellt und schattenspendende Elemente angebracht werden. „Der Bürgerhof soll zu einem angenehmen Ort zum Verweilen und Erholen umgestaltet werden“, sagt Thewalt. Weitere Infos zum Klimaschutz-Förderprogramm des Landes gibt es im Netz unter www.kipki.rlp.de.sd