Die Stadt reagiert auf Leserbriefe in der RHEINPFALZ und bringt für rund 23.000 Euro den Radweg im Maudacher Bruch auf Vordermann. Mit Bildern und Texten hatten sich mehrere Leser über den Zustand des Wegs beschwert, der parallel zur Kreisstraße 6 an der Speyerer Straße entlang führt. Im Abschnitt zwischen Privatstraße TWL und dem Wirtschaftsweg „Obere Bruchwiesen“ sind die Schäden besonders schlimm gewesen. Das Baudezernat habe diese Anregungen aufgegriffen, teilt die Stadt mit. Der Streckenabschnitt wird seit Donnerstag instandgesetzt. Hierzu wird der vorhandene Schlamm abgetragen und eine neue wassergebundene Deckschicht eingebaut. Die Arbeiten sollen am Montagabend bereits abgeschlossen werden.