Die Schwanenfamilie, die an der Melm in Oggersheim ihr Zuhause hatte, ist nicht mehr dort. Das ist vielen Spaziergängern aufgefallen, die sich deshalb bei der Stadt gemeldet haben. Dort hat man eine Vermutung, was der Grund sein könnte. Und einen Appell an die Bürger: Bitte keine Schwäne füttern!

„Offensichtlich ist es den Schwänen an der Melm zu turbulent geworden“, heißt es in einer Mitteilung der Stadt. Laut Klaus Eisele, ehrenamtlicher Vogelkundiger, kommt dieses Verhalten vor, wenn die Eltern ihren Nachwuchs vor Stress schützen wollen, zum Beispiel vor Konkurrenzattacken durch andere Schwäne oder Einfluss durch den Menschen. Das Nest der Schwanenfamilie sei gerne besucht und oft fotografiert worden. Die Bilder standen im Netz, immer mehr Leute kamen. Dabei dürfen Schwäne beim Brüten nicht gestört werden. Das besagt der Naturschutz. Zudem seien die Tiere laut Stadt oft gefüttert worden. Und das sei schädlich.

See kann umkippen

Denn die Vögel vertragen das Salz und die Zusatzstoffe in Brot und Gebäck nicht, heißt es. Zudem würden Reste Ratten anziehen oder auf den Grund des Sees sinken und für Algenwachstum sorgen. Langfristig kann ein Gewässer dadurch laut Verwaltung aus dem Gleichgewicht kommen und umkippen, womit Tiere – etwa Fische – sterben. Die Gefahr sei bei der sehr kleinen Melm besonders groß. „Im letzten Winter war das Umkippen an der Melm nur durch große Anstrengungen zu verhindern, das Wasser musste mit technischem Gerät aufwendig und teuer belüftet werden“, heißt es seitens der Stadt. Das sei in Zukunft vermutlich regelmäßig nötig. Die heißen und trockenen Sommer würden das Problem zusätzlich verschärfen.

Neues Zuhause

Die Stadt appelliert deshalb, Wasservögel nicht zu füttern und von Nestern Abstand zu halten. Damit würden nicht nur die Tiere, sondern der ganze See geschützt.

Zu den Schwänen von der Melm gibt es aber noch eine gute Nachricht. Laut dem Bereich Umwelt sei die ganze Familie zu einem anderen Weiher abgewandert – zu Fuß, da die Küken noch nicht fliegen konnten. Dort werden sie nun hoffentlich nicht mehr gestört.