Wegen des sehr heißen und trockenen Wetters bittet der Bereich Grünflächen des Wirtschaftsbetriebs (WBL) Anwohner erneut darum, städtische Bäume zu gießen. Um die Ludwigshafener dazu zu motivieren, verschenkt die Stadt als Dankeschön eine faltbare Gießkanne.

Eigentlich fallen Baumpflege und Baumbewässerung in den Aufgabenbereich des WBL. Wegen begrenzter Ressourcen und besonders lange anhaltender Dürreperioden kämen die dortigen Mitarbeiter aber schnell an ihre Grenzen, wie es von der Stadtverwaltung heißt.

140.000 Bäume in Ludwigshafen

In Ludwigshafen gibt es rund 140.000 innerstädtische Bäume. „Diese Stadtbäume prägen nicht nur das Gesicht unserer Stadt, sie spenden im Sommer angenehmen Schatten und gleichzeitig verdunsten sie über ihre Blätter mehrere hundert Liter Wasser am Tag. Sie fungieren praktisch als Klimaanlage für uns“, sagt Gabriele Bindert, Leiterin des Bereichs Grünflächen und Friedhöfe. Daher freue sich der WBL „über jeden Tropfen Wasser für die Bäume“. Das Gießen sei vor allem am frühen Morgen oder nach Sonnenuntergang sinnvoll. „Täglich mindestens zehn Liter helfen“, sagt Bindert.

Foto einschicken, Kanne erhalten

Unter dem Motto „Ran an die Kanne!“ sollen nun noch mehr Bürger motiviert werden, mitzumachen. Wer bei der Aktion mitmachen möchte, soll ein Foto von sich beim Gießen und die eigene Adresse an wbl.aktion@ludwighafen.de schicken. Möglich ist das auch per Post an Wirtschaftsbetrieb Ludwigshafen (WBL), Bereich Grünflächen und Friedhöfe, Bliesstraße 10, 67059 Ludwigshafen. Bitte in beiden Fällen den Betreff „Ran an die Kanne!“ angeben. Als Dankeschön gibt es dann eine faltbare Drei-Liter-Gießkanne. Die Aktion läuft bis einschließlich Mittwoch, 30. September.

Baumpatenschaft möglich

Wer sich weitergehend für die Bäume in der Stadt engagieren möchten, dem bietet die Stadtverwaltung eine Baumpatenschaft an. Weitere Informationen dazu gibt es unter der Telefonnummer 0621/504-3316.