Der Bereich Jugendförderung und Erziehungsberatung der Stadt plant fürs kommende Jahr wieder eine Ferienbetreuung für den Zeitraum der Sommerferien vom 25. Juli bis 2. September, falls notwendig auch unter Pandemiebedingungen. Die Ferienbetreuung soll wieder dezentral in den Einrichtungen der Jugendförderung in den Stadtteilen und an der Blies als zentralem Standort durchgeführt werden. Damit Eltern planen können, informiert der Bereich Jugendförderung und Erziehungsberatung bereits jetzt. Die Anmeldung der Kinder wird voraussichtlich ab April online erfolgen können. Dafür werden auch Betreuer gesucht. Interessenten können bereits jetzt zur Kontaktaufnahme eine E-Mail an betreuer-stadtranderholung@ludwigshafen.de schreiben. Aktuelle Hinweise finden Eltern im Frühjahr auf dem Jugendportal der Stadt, www.lu4u.de.