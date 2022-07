Ihr sei die Bedeutung des vor der Pleite stehenden Hochhausprojekts „Metropol“ am Berliner Platz bewusst. So reagiert die Ludwigshafener Stadtverwaltung auf die RHEINPFALZ-Berichterstattung vom Mittwoch („Höhepunkt dieses Desasters“ und der Kommentar „Nicht dringlich?“). Daher sei das Thema für den Tagesordnungspunkt 2 „Informationen der Verwaltung“ bei der Stadtratssitzung am 18. Juli aufgenommen worden. Dem Informationsanspruch der Fraktionen und der Bürgerschaft sei somit mit einer ausführlichen und zudem öffentlichen Stellungnahme zum Insolvenzantrag der „Metropol“-Projektgesellschaft nachgekommen worden. Einen weiteren Tagesordnungspunkt zum „Metropol“ habe es im nicht-öffentlichen Teil gegeben. Dass beim Tagesordnungspunkt „Informationen der Verwaltung“ keine Aussprache seitens der Fraktionen zugelassen sei, sondern lediglich Nachfragen, darauf habe sich der Stadtrat in einer vorherigen Sitzung verständigt. Der sehr kurzfristig eingereichte Antrag der Fraktion „Bürger für Ludwigshafen“ habe den Wunsch beinhaltet, beinhaltet, „Ideen für die Zukunft des Berliner Platzes“ zu erörtern. Dies sei abgelehnt worden, da die Verwaltung derzeit keinen Zugriff auf das betroffene Areal habe. Das Gelände sei im Besitz des Investors. Sollte ein Insolvenzverfahren eröffnet werden, dauere dies in der Regel mehrere Monate. In Anbetracht dieses Zeitfensters sei keine „Dringlichkeit“ für den Antrag der „Bürger für Ludwigshafen“ erkannt worden.