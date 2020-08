Vielleicht kommt jetzt doch schneller Bewegung in die noch offenen Finanzierungsfragen hinsichtlich der beiden Hochstraßenabrisse: Am Freitag besucht Steffen Bilger, Parlamentarischer Staatssekretär im Bundesverkehrsministerium, die Baustelle an der maroden Pilzhochstraße. Eingeladen hat ihn sein CDU-Fraktionskollege im Bundestag, der Ludwigshafener Bundestagsabgeordnete Torbjörn Kartes. Wie berichtet, möchte die Stadt die Hunderte Millionen Euro schweren Sanierungen der Nord- und Südtrasse in einem Gesamtpaket verhandeln. Bisher gibt es aber nur verbindliche Zusagen fürs Nordprojekt.