Nach Farbschmierereien an einem Verwaltungsgebäude in Mannheim prüft die Abteilung Staatsschutz der Kriminalpolizei Heidelberg einen möglicherweise politisch motivierten Hintergrund. Laut Polizei beschmierten ein oder mehrere unbekannte Täter in der Nacht auf Dienstag Teile eines Verwaltungsgebäudes in den Mannheimer E-Quadraten. Sie brachten an Betonsäulen Schriftzüge in roter Farbe an. Zeugenhinweise nimmt die Polizei unter Telefon 0621 174-4444 entgegen.