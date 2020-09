Dirigent Michael Francis kann am Mittwoch nicht das ausverkaufte Konzert des Kammerorchesters der Staatsphilharmonie leiten. Gustav Mahlers „Das Lied von der Erde“ in der Bearbeitung für Kammerorchester von Arnold Schönberg wird Yannis Pouspourikas dirigieren. Francis sei durch einen Hexenschuss außer Gefecht gesetzt, teilt die Staatsphilharmonie mit. Besonders bitter ist, dass der Chefdirigent erst aus den USA angereist war und sich zunächst in eine 14-tägige Quarantäne begeben hatte.

Pouspourikas, geboren 1971 in Marseille, studierte am Konservatorium in Genf und begann seine Dirigierkarriere am Opernhaus Zürich. Er assistierte Simon Rattle beim Glyndebourne Festival und war von 2000 bis 2004 an der Opéra National de Paris beschäftigt. Zum Konzert der Staatsphilharmonie am Samstag, 12. September im Rosengarten, soll Francis wieder im Einsatz sein.