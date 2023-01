Für die sechste Ausgabe ihrer Stadtteiltournee macht die Staatsphilharmonie Rheinland-Pfalz im sogenannten Dichterquartier in Süd Station, das älteren Ludwigshafenern noch als Eisenbahnerviertel bekannt ist. Die Veranstaltung findet in Kooperation mit dem Büro Sozialer Zusammenhalt am Donnerstag um 19 Uhr im Gemeindezentrum Heilig Geist in der Georg-Herwegh-Straße 43 statt, wie die Stadtverwaltung weiter mitteilt. Unter dem Motto „Erzählen im Dichterquartier“ sprechen Musiker der in Ludwigshafen ansässigen Deutschen Staatsphilharmonie Rheinland-Pfalz mit den Gästen über Themen wie Heimat, Zugehörigkeit und Identität. Wie ist das Leben in Ludwigshafen? Welche Rolle spielt dabei die Musik? Wie klingt die Musik der eigenen Heimat? Musikalisch wird der Abend von der Querflötistin Hanna Mangold und der Kanunspielerin Laila Mahmoud gestaltet. Der Eintritt ist frei. Anmeldungen: Lisa Martin (Telefon 0621 504-4276) oder André Uelner: E-Mail-Adresse uelner@staatsphilharmonie.de.