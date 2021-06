Das Wiedersehen mit dem Publikum will die Staatsphilharmonie Rheinland-Pfalz mit einem Dankeschön-Konzert bei der Biennale für Neue Musik feiern. Für einen symbolischen Eintrittspreis von 10 Euro pro Ticket spielt das Orchester am Samstag, 26. Juni, im Mannheimer Rosengarten für 250 Gäste. Für die Vorstellung um 20 Uhr sind noch Restkarten erhältlich. Unter der Leitung von Marcus Bosch stehen Robert Schumanns Ouvertüre zu „Genoveva“ sowie dessen 1. Sinfonie, die „Frühlingssinfonie“, auf dem Programm. Darin eingebettet erklingt Wolfgang Rihms Violinkonzert „Gesungene Zeit“ mit der Solistin Tianwa Yang an der Violine. Karten über E-Mail karten@staatsphilharmonie.de oder Telefon 0621/3367333. Negativer Corona-Schnelltest oder Impf-Nachweis nötig.