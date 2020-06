Musiker wollen spielen, am liebsten vor Publikum. Die Staatsphilharmonie Rheinland-Pfalz hat eine neue Idee entwickelt, um auch in Corona-Zeiten ein paar leibhaftige Zuhörer einzuladen: „Sofakonzerte“ heißt die Reihe mit täglich zwei Konzerten. Musiker des Orchesters spielen in Besetzungen vom Solist bis zum Quintett im Foyer der Philharmonie am Klüberplatz und es können vier Zuhörer teilnehmen. Wobei Menschen aus einem Haushalt ohne Abstand zusammensitzen dürfen und daher die Zuhörerzahl variieren kann, erklärt Pressesprecherin Judith Schor. Etwas Besonderes ist der intime Rahmen. Dadurch sei es auch möglich, mit den Musikern ins Gespräch zu kommen. Unbedingt nötig ist die Anmeldung über www.staatsphilharmoniker.de/sofakonzerte. Bleibt die Frage „Was wird gespielt?“ Das wird eine Überraschung, ebenso die Besetzung. Auf jeden Fall werde ein anspruchsvolles Programm aus der klassischen Musik geboten. Die Konzerte finden täglich ab 18.30 Uhr und ab 20 Uhr statt, noch bis Ende der Spielzeit am 12. Juli. Der Eintritt ist kostenfrei. Kontakt per Telefon über 0621/5990929 (Di, Mi, Fr, 10 bis 12 Uhr).