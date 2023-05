Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Seit 2006 betreibt die Deutsche Staatsphilharmonie Rheinland-Pfalz in Ludwigshafen die Seite www.junge-klassik.de – und nach 15 Jahren ist es höchste Zeit für einen Relaunch. IT-Experten haben zum Auftakt das Klangreich am Hans-Klüber-Platz gescannt. So soll demnächst ein 3-D-Rundgang möglich sein.

Beim Abendbrot vor 40.000 Jahren: Nach dem Essen fangen die Steinzeitmenschen an, mit den Resten zu spielen. Bläst man auf der schmalen Seite in den hohlen Elchknochen hinein, klingt