„Es ist seit über zwei Jahren das erste Mal, dass wieder Kinder in die Philharmonie kommen“, erklärt Heike Schuhmacher, die Musikpädagogin des Hauses. Etwa ein Dutzend Grundschulklassen aus Ludwigshafen kommen in dieser Woche in den Genuss des Kinderkonzerts „Mein neuer Nachbar, Beethoven!“ Es geht wieder los mit den Kinderkonzerten.

Erst kam der Umbau, dann Corona. Im Sommer 2019 war mit der aufwendigen Sanierung und Neugestaltung des zentralen Probensaals begonnen worden. Im Herbst 2020 waren die Arbeiten dann abgeschlossen.