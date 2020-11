Konzerte darf die Deutsche Staatsphilharmonie Rheinland-Pfalz zwar im November nicht geben, aber sie kann weiter proben und setzt verstärkt auf die Musikvermittlung, auf digitale Angebote und lädt ab 11. November immer mittwochs, 19 Uhr, zu einer musikalischen Andacht in der Ludwigshafener Friedenskirche ein.

Gemeinsam mit Pfarrerin Cornelia Zeißig bereiten Musikerinnen und Musiker einen stärkenden Impuls aus Wort und Musik vor. Der Einlass erfolgt der Reihe nach ab 18.30 Uhr. „Trotz widriger Umstände kämpfen wir weiter dafür, dass die Musik nicht verstummt und verschwindet. Wir bleiben auch im November aktiv und sichtbar“, sagt Intendant Beat Fehlmann.

Mit Francis auf Entdeckungsreise gehen

Außerdem hat die Staatsphilharmonie eine digitale Konzert-Alternative entwickelt: Über einen Code bekommen alle Stammkunden exklusiv Zugang zu einem Video, um sich mit Chefdirigent Michael Francis auf eine Entdeckungsreise durch Strawinskys „Konzert für Klavier und Bläser“ zu begeben: Anhand lebendiger Geschichten, die mit einem jeweiligen Werk in Verbindung stehen, erklärt der Chefdirigent die Musik. Die drei produzierten Videos sollen internationale Verbreitung finden. „Als Ergänzung zu herkömmlichen CD-Aufnahmen erscheint mir dies ein attraktives Format, um Menschen für klassische Musik zu begeistern“, erklärt Beat Fehlmann. Über die Sozialen Netzwerke werden die Videos im Laufe des Novembers in einer wiederkehrenden Reihe in kurzen Teasern vorgestellt.