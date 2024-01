Für ihre transkulturelle Orchesterakademie bekommt die Deutsche Staatsphilharmonie Rheinland-Pfalz eine Förderung in Höhe von 290.000 Euro.

Das teilt das Orchester in Ludwigshafen mit. Das Geld stammt aus dem Bundesprogramm „Exzellente Orchesterlandschaft Deutschland“, das innovative künstlerische Projekte und Vermittlungsprogramme zu Themen wie Nachhaltigkeit und Diversität fördert. Die Staatsphilharmonie betreibe vor dem Hintergrund der Bevölkerungsstruktur in Ludwigshafen und Mannheim „eine sehr konsequente Diversitätsstrategie mit dem Ziel, zusätzlich sehr heterogene Communities an Musik teilhaben zu lassen“, sagte Intendant Beat Fehlmann. Dieser transkulturelle Ansatz vermittle sich besonders eindrücklich durch das Ensemble Colourage.