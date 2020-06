Bei einem Gerangel vor einer Gaststätte im Mannheimer Quadrat S3 ist am Samstag gegen 17 Uhr ein Schuss abgegeben worden. Laut Polizei hatte ein 53-Jähriger nach einem Streit eine Pistole vorgezeigt. Daraufhin wurde er von seinen Begleitern, darunter seine Ehefrau und sein Sohn, aufgehalten und zu Boden gebracht. Dabei löste sich laut Polizei versehentlich ein Schuss. Das Projektil traf den Beschuldigten aus unmittelbarer Nähe in den Unterarm. Der 53-Jährige wurde in ein Krankenhaus gebracht, die Waffe sichergestellt. Die Hintergründe des Streits sind unklar. Die Staatsanwaltschaft Mannheim und das Kriminalkommissariat ermitteln.