Der Ausschuss der Gemeinde St. Sebastian in Mundenheim unterstützt mehrheitlich die Forderung nach Segnung gleichgeschlechtlicher Paare in der katholischen Kirche. In seiner jüngsten Sitzung hat der Ausschuss beschlossen, sich hinter die Forderung von Generalvikar Andreas Sturm und Pfarrer Carsten Leinhäuser sowie weiterer Geistlicher zur Segnung gleichgeschlechtlicher Paare in der katholischen Kirche zu stellen. Die Ausschussmitglieder sehen es als logischen Schritt an, gleichgeschlechtlichen Paaren den Segen Gottes für ihre Partnerschaft zu schenken.

„Gott liebt alle Menschen“

Für sie bedeute die Segnung eines Paars, dass Gott seine schützende Hand über diese Beziehung hält. Mit dem Segen verbinde sich der Wunsch nach einer glücklichen Partnerschaft. Gott liebe alle Menschen. Das Leben und Lieben gleichgeschlechtlicher Paare sei vor Gott nicht weniger wert als bei anderen Paaren, heißt es in einer Mitteilung.

Und weiter: Dass es Geistliche gebe, die sich in dieser Sache gegen die Auffassung Roms stellten, „dafür sind wir froh und dankbar“. Der Gemeindeausschuss St. Sebastian wolle alle Geistlichen unterstützen, die sich in ihrer Haltung der Auffassung Roms in dieser Sache widersetzen.

„Wir würden uns wünschen, dass noch weitere Gremien sich diesem Ansinnen anschließen und das Anliegen mittragen und unterstützen sowie durch Öffentlichmachen ihrer Meinung diesen Geistlichen den Rücken stärken.“