270 Dosen sind am Sonntag beim „Adventsimpfen“ im St. Marienkrankenhaus in der Gartenstadt verimpft worden. Das Krankenhaus hatte im Vorfeld bewusst auf viel Werbung verzichtet. Der Andrang war trotzdem sehr groß.

Der eine oder andere Passant wunderte sich am frühen Sonntagmorgen über die lange Schlange am Marienkrankenhaus. Laut Pressesprecherin standen schon um 6.30 Uhr die ersten Interessenten für das öffentliche Adventsimpfen an. Bis zum Start um 9 Uhr reichte die Schlange an der Salzburger Straße entlang bis zum Parkhaus. Trotz längerer Wartezeiten beschreiben die Verantwortlichen die Stimmung als „geduldig, diszipliniert und sehr dankbar“. Bis 15.30 Uhr wurden 270 Dosen verimpft. Darunter waren Erst- und Zweit- sowie Boosterimpfungen. Auch ein Lasterfahrer aus Rumänien habe seinen freien Tag genutzt, um sich die Zweitimpfung abzuholen.

Begrenzte Anzahl an Impfdosen

Geimpft wurde in den Räumen des Patientenaufnahmezentrums, das laut Krankenhaus eine eigene Einheit bildet. So mussten die Impfwilligen das Bettenhaus nicht betreten. Beworben wurde das Angebot im Vorfeld lediglich über die Krankenhaus-Homepage und über die Mitarbeiter. Das Krankenhaus-Team hatte sich eigenen Angaben zufolge bewusst für begrenzte Werbung entschieden, da nur eine begrenzte Anzahl an Impfdosen zur Verfügung stand. Damit niemand vergeblich auf eine Impfdosis warten musste, seien Chips entsprechend der vorhandenen Impfdosen verteilt worden. Im Einsatz war ein 16-köpfiges Team aus dem Marienkrankenhaus. Laut Pressesprecherin des Krankenhauses möchten die Mitarbeiter gerne weiter Impftermine anbieten. „Ob und wann das klappt, hängt davon ab, ob und wann wir entsprechende Impfdosen bekommen“, sagte sie.