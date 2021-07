Neue Unterstützer für das Spendenprojekt „das St. Marien will wachsen“: Fünf Edeka-Märkte haben sich zusammengetan und eine Aktion gestartet, mit der sie den Neubau der Kinderklinik am St. Marienkrankenhaus ermöglichen wollen.

Gleich nach der Frage, ob er sich vorstellen könne, das Neubauprojekt am St. Marienkrankenhaus zu unterstützen, sei er dabei gewesen, erzählt Sven Stiegler. Und eine spontane Idee kam dem umtriebigen Unternehmer dazu auch in den Sinn: Wein. „Es kann ja kaum etwas geben, was in der Pfalz mehr überzeugt, als ein guter Wein“, sagt Stiegler, „und das für einen guten Zweck“.

Mit ins Boot geholt, hat der Kaufmann dann vier seiner Kollegen, die in der Region ebenfalls vertreten sind: die Edeka-Märkte Scholz, Manambelona, Krech und Wojatarowicz. Und auch Stieglers Bruder Benjamin, der in Speyer zwei Edeka-Märkte betreibt, ist mit von der Partie: „Je mehr Verkaufsstellen es letztendlich gibt, desto mehr Spenden können für den Neubau realisiert werden. Das war uns von Anfang an ein großes Anliegen“, betont dieser.

Gemälde als Vorlage für das Etikett

Einen geeigneten Partner für die Benefiz-Aktion hatten die beiden Stiegler-Brüder aufgrund ihrer guten Verbindungen zu den regionalen Weingütern schnell gefunden: das Weingut Mussler aus Bissersheim. Für die Aktion ausgewählt wurde ein trockener Riesling. Nachdem Tino Latzke mit dem Gemälde einer ehemaligen Patientin des St. Annastiftskrankenhauses das Etikett gestaltete, sind jetzt 5000 Flaschen dieses Weins in insgesamt 13 Edeka-Märkten der Region verfügbar.

„Mit jeder verkauften Flasche fließt ein Euro als Spende an uns“, sagt Rita Schwahn, die Pflege- und Fundraisingbeauftragte des St. Marienkrankenhauses. Man habe die Idee „Wein“ intern diskutiert und sei zu dem Schluss gekommen, dass es sich um ein „gutes Genussmittel“ handelt, erzählt sie im Gespräch mit der RHEINPFALZ.

„Dass sich so viele Edeka-Märkte an der Aktion beteiligen und zusammengetan haben, ist toll“, sagt Schwahn, die während der Corona-Zeit Mühe hat, mit möglichen Unterstützern für die Spendenaktion in Kontakt zu kommen. Zugang zu Firmen zu finden, sei oft schwierig, weil viele Mitarbeiter im Homeoffice sind. Dadurch bestünden nur wenige Chancen, im persönlichen Gespräch zu überzeugen. Und überzeugen muss Rita Schwahn noch so manchen.

Das Ziel: Zwei Millionen Euro

Bis Ende 2022 sollen die Kinderklinik sowie auch die Palliativstation in den Neubau eingezogen sein. Dessen Gesamtkosten: 55 Millionen Euro. 15 Millionen Euro davon übernimmt der Träger, die St. Dominikus Krankenhaus und Jugendhilfe gGmbH, wobei zwei Millionen Euro über Spenden aufgebracht werden müssen. Schwahn: „Durch die Unterstützung von Bürgern sind seit Oktober bisher 150.000 Euro eingegangen, die Zusagen von Institutionen, wie etwa Fördervereinen, belaufen sich auf rund 50.000 Euro.“

Eingesetzt werden sollen die Spenden für die Innenausstattung des Neubaus am St. Marienkrankenhaus: etwa eine Lernküche sowie ein Schulungsraum für an Diabetes erkrankte Kinder oder auch Aufenthaltsräume auf der Palliativstation.

Spendenkonto

St. Dominikus Krankenhaus und Jugendhilfe gGmbH, Sparkasse Vorderpfalz, IBAN DE 27 5455 0010 0193 7378 14