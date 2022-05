Fast 100 Jahre waren Dominikanerinnen im St. Marienkrankenhaus in der Gartenstadt tätig. Nachdem die Schwestern bereits im Februar ins Mutterhaus nach Speyer gezogen waren, sind sie an Christi Himmelfahrt mit einem Dankgottesdienst in der Kirche St. Bonifaz offiziell verabschiedet worden.„Leben teilen“ – So habe das Motto des Stuttgarter Katholikentages gelautet und es könnte auch das Motto sein, das über dem Wirken der Dominikanerinnen im St. Marienkrankenhaus steht, sagte Pfarrer Josef Szuba. In seiner Predigt blickte er auf die fast 100-jährige Wirkenszeit der Schwestern zurück, ohne die die Geschichte des Krankenhauses nicht denkbar sei.

Bei der Eröffnung des Hauses am 30. April 1930 hätten so die damals 29 Ordensschwestern den Krankenhausalltag fast allein bewältigt, Ärzte seien zu dieser Zeit nur als Belegärzte ins Haus gekommen. Zeitweise seien über hundert Schwestern gleichzeitig tätig gewesen. „Für dieses langjährige und segensreiche Wirken möchten wir heute Gott aus ganzem Herzen danken“, so Pfarrer Szuba. Die Schwestern schenkten der Pfarrei Hl. Katharina von Siena zum Abschied eine Figur der Heiligen, die ein bleibendes Andenken an die Ordensfrauen sein wird.