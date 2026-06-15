Worüber Experten bei einem Patientenforum im Ludwigshafener St. Marienkrankenhaus am 24. Juni informieren. Sie erklären auch, wie „Knie-Roboter“ eingesetzt werden.

Arthrose der großen und kleinen Gelenke ist eine Volkskrankheit. Mit zunehmendem Alter sind über 80 Prozent der Bevölkerung davon betroffen. Wegen der Schmerzen und der Bewegungseinschränkung kann dabei die Lebensqualität deutlich beeinträchtigt sein. Am Mittwoch, 24. Juni (18 Uhr), findet ein Patientenforum rund um Probleme mit Hüften oder Knien im St. Marienkrankenhaus statt ( Gartenstadt, Eingang über die Kinderklinik).

Therapien und morderne OP-Verfahren

Inhalte sind Ursachen von Arthrose und Behandlung, von konservativen Therapien bis hin zu modernen operativen Verfahren. Veranstalterin ist die Klinik für Orthopädie und Unfallchirurgie, die unter anderem als Endoprothetikzentrum der Maximalversorgung zertifiziert ist. Das Patientenforum wendet sich an Patienten, Angehörige sowie alle Interessierten, die sich über Arthrose und Endoprothetik am Hüft- oder Kniegelenk informieren möchten. Die Veranstaltung ist kostenfrei, eine Anmeldung ist nicht notwendig.

Oberarzt Timo Markl erläutert im Vortrag „Gelenkverschleiß verstehen – was ist Arthrose?“ wichtige Hintergründe. Danach gibt er mit Chefarzt Johannes Stöve einen Überblick über „Konservative Behandlungsmöglichkeiten bei Arthrose“. „Moderne Endoprothetik an Hüfte- und Kniegelenk“ stehen beim Vortrag von Stöve im Fokus. Er ist internationaler Fachmann für diese Verfahren. Der Chefarzt der Klinik für Anästhesie, Erik Hartmann, erläutert ergänzend „Schonende moderne Anästhesieverfahren“. Im Anschluss gibt es die Möglichkeit für persönliche Fragen, Austausch und Diskussion.

Immer mehr jüngere Patienten

Wenn konservative Maßnahmen nicht mehr ausreichend die Schmerzen lindern können, ist die letzte Möglichkeit ein Kunstgelenk. Aktuell erfolgen in Deutschland 400.000 Operationen an Hüft- und Kniegelenk pro Jahr. Zunehmend wächst auch die Zahl der jüngeren Patienten, weshalb möglichst viel Knochensubstanz für spätere Wechseloperationen erhalten werden sollte. Der medizinische Fortschritt macht eine differenzierte Auswahl des Prothesentyps möglich. Deshalb ist die gründliche Information und Besprechung notwendig.

Professor Stöve und sein Team setzen im Endoprothetikzentrum der Maximalversorgung im St. Marienkrankenhaus im Jahr rund 1600 künstliche Gelenke ein. Seit Herbst 2023 und Juni 2024 kommen dabei auch zwei „Knie-Roboter“ zum Einsatz. Es handelt sich um ein eigens für die Orthopädie entwickeltes roboter-assistiertes System. Weitere Infos im Netz unter www.st-marienkrankenhaus.de.