Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Er hat schon auf der größten Intensivstation in Rheinland-Pfalz gearbeitet und übernimmt jetzt in Ludwigshafen Führungsverantwortung: Erik Hartmann ist neuer Chefarzt am St. Marien und tritt die Nachfolge von Axel Goertz an. Worauf er sich besonders freut – und wie ihn Corona geprägt hat.

Dass eine echte Ära zu Ende gegangen ist, als sich Chefarzt Axel Goertz nach 23 Jahren in den Ruhestand verabschiedet hat, darin sind sich die Verantwortlichen des St. Marienkrankenhauses